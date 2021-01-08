По состоянию на 8 января 2021 года в мире коронавирусом заразились 86 749 940 человек, 771 527 — за последние сутки.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 1 890 342 пациента.

Соответствующие данные приводит ВОЗ.

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Страны с наибольшим количеством больных:

США — 21 170 475;

Индия — 10 413 417;

Бразилия — 7873830;

Россия — 3 355 794;

Великобритания — 2 889 423.

Страны, в которых больше всего пациентов умерли от коронавируса:

США — 358 111;

Бразилия — 198 974;

Индия — 150 570;

Мексика — 129 987;

Италия — 78 508.

Карантин в мире

В Лондоне в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом сложилась критическая ситуация.

— Сегодня я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую вирус представляет для нашего города, перешла в стадию кризиса. У каждого 30-го лондонца сейчас Covid-19. Если мы не предпримем немедленных действий, наша система здравоохранения может быть перегружена и погибнет больше людей, — мэр города Садик Хан.

На Кипре правительство вводит жесткий общенациональный карантин.

Локдаун на острове продлится с 10 по 31 января. В этот период жителям Кипра будет разрешено выходить из дома только два раза в день по уважительным причинам, и они должны получать разрешение через СМС.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 8 января, коронавирус в Украине обнаружили уже у более 1,1 млн человек.

За минувшие сутки добавилось 5 676 случаев Covid-19. Было осуществлено более 20,1 тыс. тестирований.

Количество госпитализаций в сутки продолжает оставаться высокой.