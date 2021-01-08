В Лондоне мужчина сделал прививку 92-летней женщине поддельной вакциной от Covid-19

В Лондоне полиция разыскивает продавца поддельной вакцины от коронавируса.

Жертвой мошенника стала 92-летняя пенсионерка. Мужчина представился сотрудником национальной службы здравоохранения и взял у нее за укол 160 фунтов стерлингов.

Что именно это была за инъекция неизвестно, но женщина прошла медосмотр и врачи не заметили у нее признаков недомогания.

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Правоохранители призвали не соглашаться на предложения о вакцинации от посторонних людей, тем более, озвучивать данные своих банковских карт. На прививку от коронавируса может отправить или дежурный терапевт, или семейный врач.

Подделка вакцины против Covid-19

СБУ располагает информацией о контрабанде в Украину подделки вакцины против коронавируса от Pfizer/BioNTech.