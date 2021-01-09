Королева Великобритании с мужем сделала прививку от Covid-19

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавируса.
Какой именно вакциной их привили, не уточняется.
На данный момент в Великобритании используются два препарата — американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.
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Вакцинацию супругам сделал королевский врач в Виндзорском замке, где Елизавета II пребывает с начала ноября после введения в Англии строгих ограничений на фоне распространения коронавируса.
Королевская семья присоединилась к более чем миллиону человек в Великобритании, которые уже получили прививки.
Рождество на карантине
Королева Великобритании Елизавета II вместе с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом из-за пандемии коронавируса Covid-19 встретили Рождество отдельно от всей остальной королевской семьи.
Они отметили праздник в Виндзорском замке, а не в Сандригемском дворце, где традиционно собираются все члены семьи королевы в Рождество.
Елизавета II в этом году вынуждена была отказаться и от посещения праздничного богослужения.