Королева Великобритании с мужем сделала прививку от Covid-19

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавируса.

Какой именно вакциной их привили, не уточняется.

На данный момент в Великобритании используются два препарата — американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.

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Вакцинацию супругам сделал королевский врач в Виндзорском замке, где Елизавета II пребывает с начала ноября после введения в Англии строгих ограничений на фоне распространения коронавируса.

Королевская семья присоединилась к более чем миллиону человек в Великобритании, которые уже получили прививки.

Рождество на карантине

Королева Великобритании Елизавета II вместе с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом из-за пандемии коронавируса Covid-19 встретили Рождество отдельно от всей остальной королевской семьи.

Они отметили праздник в Виндзорском замке, а не в Сандригемском дворце, где традиционно собираются все члены семьи королевы в Рождество.

Елизавета II в этом году вынуждена была отказаться и от посещения праздничного богослужения.