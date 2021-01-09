В мире продолжает возрастать заболеваемость коронавирусом – по состоянию на 9 января Covid-19 заразились почти 788 тыс. жителей планеты. А общее количество инфицированных, по данным ВОЗ, превысило 87,27 млн.

Скончались от последствий коронавируса 1 899 440 человек, из которых за день – 14,5 тыс.

В Украине ситуация выглядит стабильно, поскольку в выходные меньше делают тестов. За день зафиксировано 4 846 новых случаев, а с начала пандемии – 1 110 015.

Летальных случаев за день – 80, а в целом – 19 668 смертей.

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Карантин в Украине

В Украине — второй день локдауна. И в Тернополе, власти которого отказалась соблюдать карантин с 8 до 24 января, полиция уже начала штрафовать предпринимателей. Поэтому областная комиссия ТЭБ и ЧС, вероятно, введет локдаун с 11 января.

Во Львовской области в первый день усиленного карантина также обнаружили десятки нарушителей ограничений. Полицейские составляли на них админпротоколы.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов заявил, что усиленный карантин должен помочь предупредить введение жесткого локдауна, то есть с запретом выходить из дома.

Поэтому, по его мнению, украинцы должны были заблаговременно сделать запасы товаров, запрещенные продавать во время карантина.

Степанов также заверил, что Украина не будет применять российскую вакцину от коронавируса Спутник V. Сейчас заключено соглашение с китайским производителем — фармацевтической компанией Sinovac Biotech. Также ведутся переговоры с другими компаниями

Карантин в мире

Правительство Греции решили продлить локдаун еще на неделю – до 18 января. При этом с 11 января откроются детсадики, ясли и начальные школы.

А Венгрия продлила жесткий карантин до 1 февраля 2021 года. Это означает, что в силе остаются комендантский час с 20.00 до 5.00, а также ограничения в работе школ и ресторанов.

В Дании планируют ввести паспорта вакцинации для тех, кто путешествует за границу.

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