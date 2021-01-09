В Индонезии упал самолет Boeing авиакомпании Sriwijaya Air. Сейчас точной информации о месте падения нет.

Однако местные жители острова Серибу сообщают, что слышали два взрыва. Кроме того, они нашли ряд предметов посреди моря, в частности куски фюзеляжа, кабели, сиденья, одежду и тому подобное.

— Сначала мне рассказали рыбаки, что дважды видели взрыв с моря, когда еще шел дождь. Они заметили небольшой самолет. Мужчины вернулись домой и доложили об этом пожарной части, чтобы отправиться на место, — рассказывает местный человек.

Сейчас водные условия на этом участке довольно мутные.

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Авиакатастрофа в Индонезии

9 января стало известно об авиакатастрофе в Индонезии. Самолет местной авиакомпании Sriwijaya Air перестал выходить на связь через несколько минут после взлета.

Платформа Flightradar24 сообщает, что Boeing 737-500 резко снизил высоту на 3 тыс. метров. По разным данным, на борту находилось более 50 человек.

Источник: CNN Indonesia