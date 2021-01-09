Советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих находится в больнице с коронавирусной болезнью.

Изначально состояние актрисы было стабильно тяжелое — она лежала в реанимации.

После компьютерной томографии у Алисы Фрейндлих обнаружили некоторые улучшения. В больнице за ней круглосуточно наблюдают.

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Артистка получает кислородную поддержку и все необходимые лекарства.

В стационаре ранее сообщали, что у Фрейндлих сокращается степень поражения легких.

25 декабря Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом и пневмонией. Тогда у нее диагностировали только 36% поражения легких.