По состоянию на 9 января 2021 года коронавирус в мире подтвердили у 87 589 206 жителей планеты, за прошедшие сутки — более 800 тис.
От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 1 906 606, за сутки их количество увеличилось еще на 16 тыс.
Соответствующие данные приводит ВОЗ.
В то же время в Украине за сутки обнаружили 4 846 случаев Covid-19.
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Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 21 447 670;
- Индия — 10 413 417;
- Бразилия — 7 961 673;
- Россия — 3 379 103;
- Великобритания — 2 957 476.
Страны, в которых больше всего пациентов умерли от коронавируса:
- США — 362 287;
- Бразилия — 200 498;
- Индия — 150 570;
- Мексика — 131 031;
- Великобритания — 79 883.
Карантин в мире
В Греции решили продолжить локдаун еще на неделю — до 18 января. В то же время с 11 января откроются детсады, ясли и начальные школы.
А Венгрия продолжила жесткий карантин до 1 февраля 2021 года. Комендантский час продлится с 20.00 до 5.00, а также остаются ограничения в работе школ и ресторанов.
Подробнее о карантине в мире и Украине читайте в материале Фактов ICTV.