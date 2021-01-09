По состоянию на 9 января 2021 года коронавирус в мире подтвердили у 87 589 206 жителей планеты, за прошедшие сутки — более 800 тис.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 1 906 606, за сутки их количество увеличилось еще на 16 тыс.

Соответствующие данные приводит ВОЗ.

В то же время в Украине за сутки обнаружили 4 846 случаев Covid-19.

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Страны с наибольшим количеством больных:

США — 21 447 670;

Индия — 10 413 417;

Бразилия — 7 961 673;

Россия — 3 379 103;

Великобритания — 2 957 476.

Страны, в которых больше всего пациентов умерли от коронавируса:

США — 362 287;

Бразилия — 200 498;

Индия — 150 570;

Мексика — 131 031;

Великобритания — 79 883.

Карантин в мире

В Греции решили продолжить локдаун еще на неделю — до 18 января. В то же время с 11 января откроются детсады, ясли и начальные школы.

А Венгрия продолжила жесткий карантин до 1 февраля 2021 года. Комендантский час продлится с 20.00 до 5.00, а также остаются ограничения в работе школ и ресторанов.

Подробнее о карантине в мире и Украине читайте в материале Фактов ICTV.