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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Более 800 тыс. больных за сутки: статистика коронавируса в мире 9 января

По состоянию на 9 января 2021 года коронавирус в мире подтвердили у 87 589 206 жителей планеты, за прошедшие сутки — более 800 тис.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 1 906 606, за сутки их количество увеличилось еще на 16 тыс.

Соответствующие данные приводит ВОЗ.

В то же время в Украине за сутки обнаружили 4 846 случаев Covid-19.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 21 447 670;
  • Индия — 10 413 417;
  • Бразилия — 7 961 673;
  • Россия — 3 379 103;
  • Великобритания — 2 957 476.

Страны, в которых больше всего пациентов умерли от коронавируса:

  • США — 362 287;
  • Бразилия — 200 498;
  • Индия — 150 570;
  • Мексика — 131 031;
  • Великобритания — 79 883.

Карантин в мире

В Греции решили продолжить локдаун еще на неделю — до 18 января. В то же время с 11 января откроются детсады, ясли и начальные школы.

А Венгрия продолжила жесткий карантин до 1 февраля 2021 года. Комендантский час продлится с 20.00 до 5.00, а также остаются ограничения в работе школ и ресторанов.

Подробнее о карантине в мире и Украине читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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