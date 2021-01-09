Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опровергли появление в США нового штамма Covid-19, о котором шла речь в свежем отчете рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

Этот документ в CDC называют спекулятивным.

В этом отчете выдвинута гипотеза о том, что вторую волну пандемии в США мог вызвать более заразный штамм коронавируса, поскольку уровень заболеваемости почти вдвое превысил темпы роста, наблюдавшиеся весной и летом 2020 года.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Отмечается также, что американский штамм на 50% заразнее.

В то же время, по данным источников, в CDC не согласились с этим утверждением и просили убрать его из отчета, но Белый дом отказал.

Коронавирус в США

По данным ВОЗ, больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в США. Сейчас там уже 21 170 475 инфицированных.

В целом количество больных коронавирусом в мире превысило 86,74 млн.

Истчоник: New York Times