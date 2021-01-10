Коронавирус 10 января: статистика заболеваемости COVID-19 в мире

По состоянию на 10 января в мире коронавирусом заболели уже 90 511 615 человек.
За минувшие сутки количество больных увеличилось почти на полмиллиона.
Ровно 400 дней назад, в декабре 2019 года, в китайском городе Ухань были зафиксированы первые случаи коронавируса.
И хотя официально Китай признает, что миром ширится опасный вирус, только зимой 2020 года, коронавирус в медицине официально назовут Covid-19.
С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли уже более 1,9 млн пациентов.
Побороли коронавирус уже 64,6 млн людей в мире.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 22 837 347;
- Индия — 10 466 545;
- Бразилия — 8 079 450;
- Россия — 3 401 954;
- Великобритания — 3 072 349.
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Коронавирус в мире
Новый штамм коронавируса, который в декабре обнаружили в Южно-Африканской Республике и Великобритании, добрался до Японии и Канады.
Правительства государств призвали граждан соблюдать карантин и готовиться к вакцинации.
По данным местных СМИ, в Китае может начаться повторная волна заболеваемости коронавирусом.
Некоторые издания предположили, что причиной возможной вспышки может стать РФ.
Недавно в Китае объявили о запрете на импорт российской рыбы из-за обнаружения в одном из портов коронавируса у пяти российских моряков.
Эксперты прогнозируют, что провинция Хэбэй может стать “следующим Уханем”.
Источник: ВОЗ