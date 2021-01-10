Коронавирус 10 января: статистика заболеваемости COVID-19 в мире

По состоянию на 10 января в мире коронавирусом заболели уже 90 511 615 человек.

За минувшие сутки количество больных увеличилось почти на полмиллиона.

Ровно 400 дней назад, в декабре 2019 года, в китайском городе Ухань были зафиксированы первые случаи коронавируса.

И хотя официально Китай признает, что миром ширится опасный вирус, только зимой 2020 года, коронавирус в медицине официально назовут Covid-19.

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли уже более 1,9 млн пациентов.

Побороли коронавирус уже 64,6 млн людей в мире.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 22 837 347;

Индия — 10 466 545;

Бразилия — 8 079 450;

Россия — 3 401 954;

Великобритания — 3 072 349.

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Коронавирус в мире

Новый штамм коронавируса, который в декабре обнаружили в Южно-Африканской Республике и Великобритании, добрался до Японии и Канады.

Правительства государств призвали граждан соблюдать карантин и готовиться к вакцинации.

По данным местных СМИ, в Китае может начаться повторная волна заболеваемости коронавирусом.

Некоторые издания предположили, что причиной возможной вспышки может стать РФ.

Недавно в Китае объявили о запрете на импорт российской рыбы из-за обнаружения в одном из портов коронавируса у пяти российских моряков.

Эксперты прогнозируют, что провинция Хэбэй может стать “следующим Уханем”.

Источник: ВОЗ