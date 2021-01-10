Миллионы людей в темноте: Пакистан восстанавливает электроэнергию после мощного сбоя

В Пакистане в ночь на 10 января произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более 220 млн человек.

Неисправность зафиксировали на одной из крупнейших в стране тепловой электростанции Гудду. Отмечается, что в момент отключения стандартная мощность станции упала до нуля.

Причина неисправности устанавливается. За несколько часов восстановительных работ свет появился в большинстве регионов Пакистана.

По состоянию на вечер 10 января аварийные работы до сих пор не завершены в крупнейшем городе Пакистана Карачи, где проживает более 20 млн граждан.

В то же время транспортная система страны, в частности работа аэропортов успешно восстановилась.

Теплоэлектростанция Гудду в Пакистане построена в 1980-х годах.

Проект был возведен при технической и финансовой поддержке СССР, вскоре после визита в страну пакистанского лидера Зульфикара Бхутто.

Мощность ТЭС Гудду составляет 640 МВт, а ее главные теплоносители — газ и мазут.

Источник: Аljazeera