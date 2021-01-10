Moderna изготовит 600 млн доз вакцины в течение года

Американская компания Moderna способна изготовить и провести поставку до 20 млн доз вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года, и 600 млн доз в течение всего года.

Об этом заявил генеральный директор компании Стефан Бансель.

— В течение первого квартала 2021 года завод в Швейцарии может произвести от 15 млн до 20 млн доз и поставить их странам Евросоюза, а также в Канаду, Израиля, Швейцарии и Великобритании, — сказал Бансель.

Он добавил, что в течение года европейское производство будет расти с перспективой выполнить заказ ЕС на поставки 80 млн доз вакцины до конца ноября, а также еще возможных дополнительных 80 млн доз до конца декабря.

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Вакцина против коронавируса

Украина активно проводит переговоры с международными организациями и производителями вакцин против коронавируса. Страна договорилась о поставках 8 млн доз вещества в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, есть договоренности с китайской компанией Синовак (Sinovac Biotech) о поставке вещества.

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Источник: L’Express