10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и референдум, на котором выбрали форму правления – президентскую или парламентскую.

Садыр Жапаров, который был и. о. президента до 14 ноября, пока лидирует на выборах.

По предварительным данным ЦИК, он набирает 79,5% голосов.

У его ближайшего соперника — Адахана Мадумарова — 6,52%.

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Это значит, что, возможно, второго тура выборов не будет. Жапаров должен получить больше 50% голосов избирателей для победы в первом туре.

Окончательные результаты выборов ЦИК подведет до 24 января.

Что известно о Садыре Жапарове

За пост президента Кыргызстана борются 18 кандидатов, но бывший и. о. премьер-министра и президента страны Садыр Жапаров сейчас лидирует.

На фоне массовых беспорядков после парламентских выборов осенью 2020 года сторонники Жапаров выпустили его из колонии, где он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника в 2013 году.

Депутаты парламента назначили его и.о. премьер-министра, а затем, после ухода в отставку президента Сооронбая Жээнбекова, он взял на себя полномочия и. о. президента.

Источник: 24.kg

Фото: Президент КР