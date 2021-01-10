Личный врач Папы умер от осложнений, вызванных Covid-19

Личный врач Папы Римского Франциска Фабрицио Соккорсо умер от осложнений, вызванных заражением коронавируса.
78-летний врач, который лечился от онкологического заболевания, умер в римской больнице Джемелли.
Папа Франциск назначил Соккорсо своим личным врачом в августе 2015 года. В качестве личного врача Соккорсо путешествовал с Папой по всему миру.
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Врач родился 2 февраля 1942 года в Риме. В 1968 году закончил университет Ла Сапиенца по специальности медицина и хирургия.
Молитва Папы
25 декабря Папа Римский во время во время рождественского поздравления помолился за мир в Украине. В этом году традиционное приветствие Папа Римский Франциск провел в онлайн-формате.
Источник: Vatican News