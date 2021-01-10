В мире уже 88 120 981 человек заразился коронавирусом, из которых 836 678 — за последние сутки.

По состоянию на 10 января, по данным ВОЗ, умерли с начала пандемии 1 914 378 жителей планеты, в том числе за день – 14 645 пациентов.

Сегодня от осложнений, вызванных заражением коронавиром, умер личный врач Папы Римского Франциска Фабрицио Соккорси. У 78-летнего мужчины было онкологическое заболевание.

А в Великобритании вакцинировались от коронавируса королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп.

Прививки супругам сделал королевский врач в Виндзорском замке.

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Между тем американская компания Moderna планирует поставить в 20 млн доз вакцины от Covid-19 в первом квартале 2021-го и 600 млн — в течение всего года.

Коронавирус в Украине

В Украине заболеваемость коронавирусом держится примерно на одном уровне. По состоянию на 10 января зарегистрировано 5 011 новых случаев Covid-19, а за все время пандемии инфицировались 1 115 026 украинцев.

Из них умерли от последствий вируса 19 767 человек (99 – за день), а выздоровели – 791 598 (5 292 – за сутки).

Больше всего позитивных тестов за последние сутки –в Одесской (446) и Киевской (405) областях, а также в самой столице (404).