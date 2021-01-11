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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Байден выдвинул Бернса на пост главы ЦРУ: что о нем известно

Новоизбранный президент США выдвинул претендента на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Кандидатом оказался Уильям Бернс — бывший посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации.

Что известно о Уильяме Бернсе и кем он еще работал, выясняли Факты ICTV.

Что известно о Уильяма Бернсе

Уильям Джозеф Бернс родился в штате Северная Каролина в апреле 1956 года (65 лет). Он владеет русским и арабским языками, женат и имеет двух дочерей.

Вільям Бернс

Образование:

  • степень бакалавра на историческом факультете;
  • закончил магистратуру и докторантуру по специальности международные отношения в Оксфорде;
  • получил ученую степень доктора юстиции в университете Сент Ла Саль.
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Карьера

Уильям Бернс начал работать в дипломатической сфере в возрасте 26 лет. В 1998 году его назначили послом Соединенных Штатов Америки в Иордании, он занимал эту должность до 2001 года.

  • с 2001 по 2005 год работал помощником государственного секретаря (дела Ближнего Востока).
  • в 2005 году его назначили дипломатическим представителем США в Российской Федерации.
  • 2008 — 2011 гг. — помощник государственного секретаря;
  • в 2009 году несколько дней исполнял обязанности госсекретаря;
  • с 2011 года — заместитель госсекретаря;
  • в 2015 году стал президентом благотворительного фонда Карнеги.

Накануне стало известно, что Джозеф Байден подал кандидатуру Бернса на пост главы ЦРУ. Новоизбранный президент считает, что у Уильяма Бернса достаточно опыта и знаний для такой работы.

Фото: Getty Images

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