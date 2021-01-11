Новоизбранный президент США выдвинул претендента на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Кандидатом оказался Уильям Бернс — бывший посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации.

Что известно о Уильяме Бернсе и кем он еще работал, выясняли Факты ICTV.

Что известно о Уильяма Бернсе

Уильям Джозеф Бернс родился в штате Северная Каролина в апреле 1956 года (65 лет). Он владеет русским и арабским языками, женат и имеет двух дочерей.

Образование:

степень бакалавра на историческом факультете;

закончил магистратуру и докторантуру по специальности международные отношения в Оксфорде;

получил ученую степень доктора юстиции в университете Сент Ла Саль.

Карьера

Уильям Бернс начал работать в дипломатической сфере в возрасте 26 лет. В 1998 году его назначили послом Соединенных Штатов Америки в Иордании, он занимал эту должность до 2001 года.

с 2001 по 2005 год работал помощником государственного секретаря (дела Ближнего Востока).

в 2005 году его назначили дипломатическим представителем США в Российской Федерации.

2008 — 2011 гг. — помощник государственного секретаря;

в 2009 году несколько дней исполнял обязанности госсекретаря;

с 2011 года — заместитель госсекретаря;

в 2015 году стал президентом благотворительного фонда Карнеги.

Накануне стало известно, что Джозеф Байден подал кандидатуру Бернса на пост главы ЦРУ. Новоизбранный президент считает, что у Уильяма Бернса достаточно опыта и знаний для такой работы.