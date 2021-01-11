В водах Малайзии застряло судно SFL Kate, на борту которого Covid-19 заболели восемь человек из 21 члена экипажа, из них двое украинцев. За 10 дней им не предоставили никакой помощи.

По словам старшего механика Валерия Григорьева, он, капитан судна Игорь Старицкий и другие члены экипажа, вероятно, заразились коронавирусом от двух сторонних инженеров, которые поднялись на борт во время захода в порт в Индонезии 25 декабря.

Первые симптомы появились в ночь на 2 января. Через пять дней на судне заразились восемь человек. Он рассказал, когда они подошли в Сингапур, их не пустили.

— Власти Сингапура сказали нет — и все. Единственное, что нам оставалось делать — в Малайзии, неподалеку от Сингапура бросить якорь, — сказал Григорьев.

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После этого из Малайзии прибыли медики, взяли анализы и подтвердили коронавирус у восьми из 21 члена экипажа. Больные просили о госпитализации, но врачи им отказали.

— Власти Малайзии не хотят этого, они всеми правдами и неправдами затягивают это. Мы слышали уже четыре или пять обещаний, что вот-вот сегодня придет лоцманский катер, нас заберут. Затем отменяется. Потом говорят, что снова придет, и опять отменяется, — рассказал Григорьев.

Он добавил, что его самочувствие за 10 дней не улучшилось: держится повышенная температура, слабость, потливость. А вот капитану корабля Игорю Старицкому стало лучше.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что ситуация с украинскими моряками находится под особым контролем. Украинские дипломаты срочно отправят на судно SFL Kate врача, чтобы предоставить экипажу соответствующую помощь.

Также в министерстве отметили, что власти Малайзии сообщили им об отсутствии свободных мест в больницах из-за роста новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 11 января в Украине зафиксировано 4 288 новых случаев заражения коронавирусом.

Жертвами Covid-19 за последний день стали 68 больных, всего с начала пандемии зафиксировано 19 835 летальных случаев.