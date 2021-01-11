В Южной Корее крупная компания по производству автомобилей Hyundai Motor приостановила работу одного из заводов из-за нового штамма коронавируса.

В городе Асан временно приостановили производство из-за того, что мутацию выявили у одного из работников.

На предприятии проводят дезинфекцию помещений, а также делают тесты на коронавирус всем сотрудникам.

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После проведения проверки производство планируют сразу же возобновить.

Новый штамм коронавируса

14 декабря в Великобритании заявили о новом штамме коронавируса, который распространяется быстрее.

Из-за мутации в стране ввели дополнительные ограничительные меры, а ряд стран прекратили с ней авиасообщение. Несмотря на это, вирус активно распространялся по миру. Его выявили и в Южной Корее.

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Источник: Yonhap