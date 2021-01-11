PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Из-за нового штамма Covid-19 в Южной Корее остановили работу завода

В Южной Корее крупная компания по производству автомобилей Hyundai Motor приостановила работу одного из заводов из-за нового штамма коронавируса.

В городе Асан временно приостановили производство из-за того, что мутацию выявили у одного из работников.

На предприятии проводят дезинфекцию помещений, а также делают тесты на коронавирус всем сотрудникам.

Читайте: Опять завезенные случаи: новый штамм Covid-19 обнаружили в Южной Корее и Норвегии

После проведения проверки производство планируют сразу же возобновить.

Новый штамм коронавируса

14 декабря в Великобритании заявили о новом штамме коронавируса, который распространяется быстрее.

Из-за мутации в стране ввели дополнительные ограничительные меры, а ряд стран прекратили с ней авиасообщение. Несмотря на это, вирус активно распространялся по миру. Его выявили и в Южной Корее.

Подробнее о новом штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Yonhap

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка