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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Кто возглавит ЦРУ: Байден выдвинул экс-посла в РФ Бернса

Новоизбранный президент США Джо Байден предложил назначить экс-посла в РФ Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ.

— Экс-посол Бернс обладает нужными знаниями, умением оценивать ситуацию. Нам нужны эти качества, чтобы предотвращать угрозы и решать проблемы еще до того, как они достигнут нашей территории. Американский народ сможет спать спокойно, зная, что он будет нашим следующим директором ЦРУ, — отметил Байдена.

Что известно о Бернсе

Уильям Джозеф Бернс родился 4 апреля 1956 года в городе в штате Северная Каролина. Он учился в университете имени Ла Салля на историческом факультете. В 1981 году он получил магистерскую и докторскую степени в Оксфордском университете. Там он изучал международные отношения. Также потом он получился степень доктора юстиции университета Ла Салля.

Посольство США в Москве Бернс возглавлял с 2005 по 2008 год.

В 2011-2014 годах был первым заместителем Госсекретаря США. С 2015 года — президент Фонда Карнеги за международный мир.

Джо Байдена утвердили на пост президента США

7 января Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США. 

Байден набрал 270 голосов конгрессменов — это необходимый порог для победы на президентских выборах.

Также конгрессмены проголосовали и за вице-президента Камалу Харрис. 

Инаугурация Джо Байдена планируется на 20 января 2021 года.

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