Импичмент Трампа: Палата представителей опубликовала текст резолюции

Палата представителей Конгресса США опубликовала текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа.

В резолюции говорится об обвинениях Трампа в подстрекательстве к мятежу.

Такое решение чиновники приняли учитывая речь Дональда Трампа перед своими сторонниками, которые штурмовали Капитолий, когда там шло утверждение Джо Байдена на пост президента США.

Імпічмент Трампа — текст резолюції

Импичмент Трампу

Группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии готова представить статью для объявления импичмента президенту Дональду Трампу.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена.

По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, поскольку несет ответственность за штурм Капитолия.

Протесты в Вашингтоне

В Вашингтоне (США) сотни человек прорвались в здание Капитолия, где парламент должен был утвердить результаты выборов президента США, на которых победил Джо Байден.

В результате протестов в США 6 января погибли пять человека.