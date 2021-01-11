На поздних стадиях испытаний в Бразилии двохдозовая китайская вакцина от коронавируса Sinovac Biotech показала эффективность 78%.

Уровень защиты получен на основе испытаний, в которых приняли участие около 13 тыс. человек.

Этот показатель не соответствует примерно 95% эффективности, наблюдаемой в вакцинах Pfizer и Moderna.

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В то же время испытания также показали 100% эффективности вакцины в случае тяжелого или умеренно тяжелого течения коронавирусной болезни.

Китайская вакцина против коронавируса

В конце декабря 2020 года Минздрав сообщил о заключении соглашения с китайской компанией Sinovac Biotech на поставку 1 млн 913 доз вакцины против коронавируса.

Украина уже подписала контракт и осуществила оплату.

Первые 700 тыс. доз вакцины Sinovac Украина должна получить в течение 30 календарных дней после того, как ее официально зарегистрируют в стране производителя или в других странах, среди которых США, ЕС, Бразилия, Турция.