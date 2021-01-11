Нэнси Пелоси назвала Трампа “служанкой Путина”

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала действующего главу государства Дональда Трампа “служанкой Путина”.

Так она охарактеризовала президента, комментируя его реакцию на возможную причастность российских хакеров к кибератаке на американское правительство.

— Не знаю, что есть у русских на президента Трампа — личное, политическое или финансовое. Но у меня нет другого объяснения, почему президент США до такой степени (ведет себя как, — Ред.) служанка Путина, — сказала Пелоси.

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В декабре американские СМИ узнали о масштабной кибератаке на государственные учреждения.

Она затронула Госдепартамент, министерство финансов, торговли и энергетики и частично Пентагон.

По данным The Washington Post, за атакой стояла группировка, которую связывают с ФСБ и СВР.

Источник: CBS News