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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Сестра 41-го президента США умерла от коронавируса

Нэнси Эллис Буш, сестра и тетя президентов США, умерла в возрасте 94 лет в доме престарелых в штате Массачусетс. Причина – осложнения после коронавируса.

По словам ее сына, причиной смерти были осложнения, связанные Covid-19.

Он рассказал, что 30 декабря ее госпитализировали с лихорадкой и положительным результатом на коронавирус, а в последние дни состояние матери значительно ухудшилось.

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Она была единственной девочкой в семье из пяти детей. Активно поддерживала своего брата – 41-го президента США Джорджа Буша-старшего (1989-1993), а затем и племянника, который стал президентом в 2000 году.

Буш-старший умер в 2018 году. На момент смерти ему тоже было 94 года.

Источник: NYT

Фото: Depositphotos

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