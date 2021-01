Нэнси Эллис Буш, сестра и тетя президентов США, умерла в возрасте 94 лет в доме престарелых в штате Массачусетс. Причина – осложнения после коронавируса.

По словам ее сына, причиной смерти были осложнения, связанные Covid-19.

Он рассказал, что 30 декабря ее госпитализировали с лихорадкой и положительным результатом на коронавирус, а в последние дни состояние матери значительно ухудшилось.

