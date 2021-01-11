Президент США Дональд Трамп в понедельник, 11 января, выступит перед прессой и прокомментирует блокировку своих аккаунтов в социальных сетях.

— Общественность в понедельник увидит президента впервые после бунта, он выступит с замечаниями относительно своей блокировки большими технологическими компаниями, — рассказали журналисты местного телеканала.

Затем Трамп появится на границе в Техасе во вторник, чтобы восстановить некоторые контакты с секретарями кабинета министров.

Читайте: Палата представителей США призовет Пенса устранить Трампа от власти — Пелоси

Он планирует работать с Пентагоном и исполняющим обязанности министра обороны Крисом Миллером над неопределенными вопросами перехода.

9 января Google, YouTube, Discord и Pinterest присоединились к акции Twitter и навсегда заблокировали страницу Дональда Трампа.

В частности, Google заблокировал в своем магазине приложение Parler, которое пользуется популярностью среди сторонников американского президента.

Источник: CBS News