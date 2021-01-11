В Украине продолжается жесткий карантин, однако Минздрав не отрицает, что его могут проблить после 24 января. Также множество стран в мире закрываются на локдаун.

Карантин в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил продление жесткого карантина после 24 января.

— Великобритания перед вторым локдауном говорила, что мы закрываемся сейчас и откроемся на новогодние праздники. Но у них произошла мутация. Они открылись, неделю побыли без ограничений, и опять же пришлось закрываться. Поэтому и мы не можем гарантировать, что все будет так, как и прогнозировалось, — заявил Ляшко.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на интернет-торговлю запрета нет.

— Я считаю, что эти 16 дней, отведенные на этот карантин, — можно было к ним подготовиться. Ну точно можно было рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку на это время. Даже если вы не успели купить носки или футболки, вы это спокойно можете сделать с помощью интернет-магазинов, так как адресную доставку, интернет-торговлю никто не отменял, — отметил Степанов.

В водах Малайзии застряло судно SFL Kate, на борту которого Covid-19 заболели восемь человек из 21 члена экипажа, из них двое украинцев. За 10 дней им не предоставили никакой помощи.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что ситуация с украинскими моряками находится под особым контролем. Украинские дипломаты срочно отправят на судно SFL Kate врача, чтобы предоставить экипажу соответствующую помощь.

Карантин в мире

Локдаун в Германии

В Германии 11 января начал действовать более жесткий карантин. Локдаун продлится до конца месяца. Встречаться отныне разрешено людям из одного домохозяйства плюс 1 человек. В пределах всей страны вводится ограничение на передвижение — в радиусе 15 км от места проживания. Дети в школах учатся дистанционно, закрытыми остаются рестораны, бары и клубы. Также под запрет попадают любые путешествия.

Вакцина против коронавируса

Компания BioNTech расширила прогноз по объемам производства вакцины в 2021 году. Компания планирует выпустить до конца года два млрд доз, хотя ранее засчитывали только на 1,3 млрд.

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Для вакцинации одного человека необходимы две дозы вакцины.

Карантин в Грузии

Правительство Грузии приняло решение, что до 1 февраля не отменят действующие с связи коронавирусом ограничения на работу транспорта и практически всех торговых объектов.

Изначально планировалось, что с 16 января восстановить работу муниципального и междугороднего транспорта, а также работу торговых объектов и рынков. Однако сегодня стало известно, что ограничения оставят в силе еще на 20 дней.

Коронавирус в Украине

В Украине фиксируется улучшение ситуации с коронавирусом. По состоянию на 11 января в стране обнаружили 4 288 новых больных.

Однако специалисты связывают такие показатели с уменьшением количества тестирований.

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