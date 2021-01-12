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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Почти 2 млн летальных случаев: главное о коронавирусе в мире 12 января

По состоянию на вечер 12 января во мире на коронавирус заболели уже более 91,9 млн человек.

За минувшие сутки количество больных увеличилось почти на полмиллиона.

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли уже почти 2 млн пациентов.

Побороли коронавирус уже 65, 6 млн людей в мире.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 23 294 052;
  • Индия — 10 494 811;
  • Бразилия — 8 195 637;
  • Россия — 3 448 203;
  • Великобритания — 3 164 051.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Коронавирус 12 января: статистика заболеваемости COVID-19 в мире

Коронавирус в Китае

После длительного затишья власти Китая сообщили, что в стране, вероятно, может начаться началась вторая волна заболевания коронавирусом.

По состоянию на вечер 12 января во КНР обнаружили 55 новых случаев, страна остается на 82 месте в мировом рейтинге распространения Covid-19.

Некоторые эксперты предположили, что причиной возможного возгорания, кроме туризма, может стать РФ, является соседом Китая и входит в первую пятерку мирового рейтинга.

Недавно в Китае объявили о запрете на импорт российской рыбы из-за обнаружения в одном из портов коронавирус у пяти российских моряков.

Эксперты прогнозируют, что провинция Хэбэй может стать “следующим Уханем”. Также новые случаи продолжают фиксировать и в Пекине.

Источник: ВОЗ

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