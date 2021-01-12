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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Полиция ограничит доступ к Капитолию во время инаугурации Байдена

Полиция ограничит публичный доступ на территорию Капитолия в США во время инаугурации Джо Байдена. Такие меры предосторожности приняли в связи со штурмом здания Конгресса 6 января.

И. о. начальника полиции Капитолия США Йогананда Питтман сообщила, что у официальных лиц есть скоординированные планы по обеспечению безопасности во время инаугурации 20 января как Конгресса, так и Джо Байдена.

По ее словам, Капитолий закроют для граждан США. Зайти на территорию можно будет только по специальному билету.

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Команда Джо Байдена и мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер попросили людей по возможности не приходить на инаугурацию из-за пандемии коронавируса.

Штурм Капитолия

Массовый штурм Капитолия в США произошел 6 января. В тот день Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Пострадали десятки людей, пятеро человек погибли.

Полиция Капитолия в Вашингтоне накануне штурма отказала Пентагону и Минюсту США в помощи для противодействия возможным беспорядкам. Капитолий отказал Нацгвардии дважды.

Источник: AP

Фото: Pixabay

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