Полиция ограничит публичный доступ на территорию Капитолия в США во время инаугурации Джо Байдена. Такие меры предосторожности приняли в связи со штурмом здания Конгресса 6 января.

И. о. начальника полиции Капитолия США Йогананда Питтман сообщила, что у официальных лиц есть скоординированные планы по обеспечению безопасности во время инаугурации 20 января как Конгресса, так и Джо Байдена.

По ее словам, Капитолий закроют для граждан США. Зайти на территорию можно будет только по специальному билету.

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Команда Джо Байдена и мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер попросили людей по возможности не приходить на инаугурацию из-за пандемии коронавируса.

Штурм Капитолия