В России умер видеоблогер Денис Бейсовский, которого в декабре 2020 года госпитализировали с коронавирусом.

О смерти блогера сообщил его отец Юрий Судаков.

— Сегодня я потерял сына. Больно, обидно, глупо как-то, — написал Судаков.

Коронавирус Бейсовский переносил в тяжелой форме, так как страдал хроническим бронхитом.

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Его выписали 2 января с больницы, однако Денис рассказывал, что ему предстояла еще длительная реабилитация.

— Выписали! Пик пройден, но впереди ещё тяжелая многомесячная реабилитация и много сложностей. Больше не хочется говорить о болезни. Это худшее, что со мной случалось и до сих пор происходит. Спасибо всем за поддержку, — написал тогда Бейсовский в Twitter.

Денис Бейсовский занимался собственным блогом на YouTube с 2010 года. У блогера насчитывалось более 150 тыс. подписчиков.