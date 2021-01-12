В США увеличилось количество загрузок мессенджера Telegram. За эту неделю более полумиллиона граждан США загрузили приложение — это в три раза больше, чем за предыдущий.

После блокировки учетной записи Дональда Трампа в Twitter и Facebook и удаления соцсети Parler его сторонники начали активно использовать Telegram.

Благодаря такому интересу приложение заняло второе место в рейтинге загрузок. В Telegram союзники и сторонники президента, в частности его сын и бывший адвокат Сидни Пауэлл, часто размещают сообщения. Также в мессенджере появились сообщества бывших пользователей Parler.

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Блокировка Трампа в Twitter

Накануне платформа Twitter сообщила о блокировке учетной записи Дональда Трампа. Специалисты соцсети считают, что его высказывания могут призывать к насилию.