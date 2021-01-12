PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Разрезала живот беременной и забрала ребенка: в США перенесли смертную казнь женщины

В США отложили смертную казнь женщине, которую обвиняют в преступлении на федеральном уровне. Судья принял решение об отсрочке за несколько часов до казни в связи с тем, что осужденная имеет проблемы с психикой, поэтому не в состоянии понять обоснованность решения.

Лиге Монтгомери должны были сделать смертельную инъекцию во вторник, 12 января. Она могла бы быть первой гражданкой, которую казнили за такое преступление за последние 68 лет.

В 2004 году женщина совершила жестокое убийство. Она задушила беременную девушку, разрезала живот, забрала ребенка и выдала его за своего.

Читайте: Казахстан отменил применение смертной казни после 17 лет моратория

Смертная казнь в Иране

Накануне в Иране казнили трех мужчин. Их обвиняли в терроризме, убийствах, ограблениях и похищениях.

Обвиняемых арестовали еще в 2014 году, когда в них нашли большое количество взрывчатых веществ.

Источник: CNN

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка