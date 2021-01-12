США вмирають від коронавірусу: ведуча CNN розплакалася в прямому ефірі

Американская корреспондент Сара Сиднер расплакалась во время прямого включения под клиникой с больными коронавирусом в Лос-Анджелесе.
Находясь на связи с телеканалом CNN, журналистка сообщала о росте летальных случаев из-за Covid-19.
В частности, Сара Сиднер побывала в десяти больницах города и услышала истории семей, которые из-за коронавируса потеряли родных.
На этом моменте Сара Сиднер замолчала, затаила дыхание, а из глаз покатились слезы. Она выдохнула и попыталась продолжить репортаж.
Ведущая в студии CNN не останавливала рассказ Сары. Когда после слез корреспондентка начала извиняться, то ведущая в студии заверила, что все нормально.
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Уже позже Сара Сиднер прокомментировала случившееся в своем Twitter.
— Мне все еще плохо после того, как я увидела такую трагедию в городе ангелов из-за #коронавируса. Но я там, чтобы увидеть то страшное разрушение, которое болезнь приносит в наши семьи. И это не сравнить с тем болью, которую испытывают родные погибших.
К публикации она добавила историю CNN, посвященную женщине, которая потеряла свою мать от коронавируса, однако похороны вынуждена была провести на автостоянке в часовне.