США вмирають від коронавірусу: ведуча CNN розплакалася в прямому ефірі

Американская корреспондент Сара Сиднер расплакалась во время прямого включения под клиникой с больными коронавирусом в Лос-Анджелесе.

Находясь на связи с телеканалом CNN, журналистка сообщала о росте летальных случаев из-за Covid-19.

В частности, Сара Сиднер побывала в десяти больницах города и услышала истории семей, которые из-за коронавируса потеряли родных.

На этом моменте Сара Сиднер замолчала, затаила дыхание, а из глаз покатились слезы. Она выдохнула и попыталась продолжить репортаж.

Ведущая в студии CNN не останавливала рассказ Сары. Когда после слез корреспондентка начала извиняться, то ведущая в студии заверила, что все нормально.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TMZ (@tmz_tv)

Уже позже Сара Сиднер прокомментировала случившееся в своем Twitter.

— Мне все еще плохо после того, как я увидела такую ​​трагедию в городе ангелов из-за #коронавируса. Но я там, чтобы увидеть то страшное разрушение, которое болезнь приносит в наши семьи. И это не сравнить с тем болью, которую испытывают родные погибших.

К публикации она добавила историю CNN, посвященную женщине, которая потеряла свою мать от коронавируса, однако похороны вынуждена была провести на автостоянке в часовне.