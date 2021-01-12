В мире продолжает распространяться коронавирус. Страны борются с пандемией с помощью карантинных мер и вакцинации.

По состоянию на 12 января на планете подтвердили более 89,4 млн случаев коронавируса, более 1,9 млн людей скончались от болезни.

В Украине выявили 1 124 430 случаев Covid-19, умерли от последствий болезни 20 019 граждан.

Читайте: Украина рассматривает возможность введения свидетельств о проведении Covid-вакцинации

Карантин в Украине и мире

В Украине длится локдаун. Его ввели с 8 января 2021 года для того, чтобы избежать распространения коронавируса. Меры будут действовать до 24 числа. В Минздраве пока не планируют продлять их.

Другие страны также ввели жесткий карантин. И если ранее государства сообщали об ослаблении мер, то сейчас мир ушел на тотальный карантин.

Вакцины от коронавируса

В ЕС рассматривают возможность использования оксфордской вакцины от коронавируса. 12 января Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило заявку на регистрацию вещества компании AstraZeneca.

Тестируют в разных странах и китайскую вакцину. Так, вещество от Sinovac в Индонезии показало эффективность 65%, а в Бразилии — 78%.

В ряде стран мира продолжается вакцинация, Украина пока ждет вакцину. В Минздраве заявили о том, что рассматривают возможность введения международных свидетельств о проведении вакцинации от коронавируса.

Коронавирус в Украине

12 января в Украине выявили 5 116 положительных тестов на коронавирус.

Среди новых больных — 131 ребенок и 309 медиков.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.