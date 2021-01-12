Трамп впервые отреагировал на возможный импичмент и блокировку соцсетей

Впервые за несколько дней, 12 января президент США Дональд Трамп выступил с речью перед американцами.

Сейчас политик находится в Аломо, штат Техас, где за годы его президентства была построена стена между США и Мексикой.

Строительство надежной границы между странами, где частично вообще не было никаких пограничных пунктов и укреплений, было одним из главных выполненных обещаний Дональда Трампа.

Выступая перед американцами, президент Трамп прокомментировал события, связанные с решительными планами демократов о проведении процедуры импичмента.

По его мнению, никаких рисков его отстранения с помощью 25-й поправки к Конституции не существует.

Трамп напомнил, почему импичмент является важным для команды Байдена, которая готовится занять Овальный кабинет в Вашингтоне.

По законам США, после импичмента политик больше не может участвовать в выборах президента.

Важно понимать, что Трамп сообщал о планах баллотироваться на пост главы США в 2024 году — а проведение импичмента поможет демократам избавиться ключевого оппонента.

Также Дональд Трамп не забыл о цензуре соцсетей, владельцы которых заблокировали его официальные страницы.

Политик предупредил американцев, что их право на свободу слова подвергается опасности.

Последний раз Трамп предупреждал о наступлении на демократию в США еще 8 января.

По иронии судьбы, после этого обращения началась мощная волна блокировки официальных страниц президента США в соцсетях.