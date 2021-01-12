Федеральное бюро расследований (ФБР) предупреждает о подготовке вооруженных акций протеста перед инаугурацией новоизбранного президента Джозефа Байдена. Их готовят в столицах всех штатов, в том числе в Вашингтоне.

В сети распространяются публикации с призывом к вооруженным демонстрациям в городах страны 17 января и маршу в Вашингтоне в день инаугурации.

В связи с этим Вашингтон будут охранять 10 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, еще 5 тыс. будут в запасе. Туристам запретили посещать Монумент Вашингтона до 24 января.

Секретной службе США поручили начать специальные операции по инаугурации в среду — на шесть дней раньше, чем было запланировано.

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Действующий президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне. Такой шаг поможет эффективнее реагировать на возможные акции протеста. В случае чрезвычайной ситуации город сможет получить федеральное финансирование.