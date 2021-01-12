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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

В Disneyland будут вакцинировать посетителей от Covid-19

Парк развлечений Disneyland Resort в Калифорнии (США) открыл пункт вакцинации от коронавируса. Таким образом местные органы власти планируют ускорить процесс иммунизации населения и обеспечить распространение вакцины.

По словам властей округа Ориндж, пункты смогут вакцинировать тысячи жителей США каждый день. Они начнут принимать людей уже на этой неделе.

Чтобы вакцинироваться, гражданам США предварительно нужно зарегистрироваться через специальное приложение.

— Жители моего района сильно пострадали от Covid-19. Это необходимо, чтобы остановить смертоносный вирус, — сообщил супервайзер Дуг Чаффи.

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Власти Калифорнии призывают людей беречь себя и следить за здоровьем.

— Защитите себя и своих близких, придерживайтесь социальной дистанции, соблюдайте правила гигиены и носите маски, — сообщают власти округа Ориндж.

По состоянию на 12 января, США находится на первом месте в мире по количеству зараженных Covid-19. С начала пандемии в стране обнаружили вирус у более 23 млн людей.

Вакцина от Sinovac показывает разную эффективность

Китайская вакцина против коронавируса компании Sinovac Biotech, которую заказала Украина, в разных странах демонстрирует неодинаковый уровень эффективности.

Во время испытания в Индонезии вещество продемонстрировало эффективность в борьбе с вирусом на уровне 65%, в Турции — 91,25%, а в Бразилии — 78%. Исследование вещества продолжается.

Источник: County of Orange

Фото: Pixabay

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