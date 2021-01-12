Китайская вакцина против коронавируса компании Sinovac Biotech, которую заказала Украина, в разных странах демонстрирует неодинаковый уровень эффективности.
Во время испытания в Индонезии вещество продемонстрировало эффективность в борьбе с вирусом на уровне 65%.
При этом в исследовании принимали участие 1 620 человек. По мнению специалистов, это мало для того, чтобы делать выводы по поводу свойств вакцины.
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В то же время в Турции вакцина против коронавируса от Sinovac Biotech показала эффективность 91,25%, а в Бразилии — 78%. Исследование вещества продолжается.
Вакцина против коронавируса
Украина договорилась с компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины против коронавируса.
Договор уже подписан, вещество поступит в страну после проведения испытаний и утверждения.
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