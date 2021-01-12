Вакцину от коронавируса AstraZeneca подали на регистрацию в ЕС

12 января Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило заявку на регистрацию вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

EMA рассмотрит заявку в ускоренном режиме и примет решение об использовании вакцины в странах Есросоюза до 29 января.

– Такой короткий срок для оценки возможен только потому, что EMA уже проверило некоторые данные о вакцине в ходе обзора результатов лабораторных исследований о ее качестве, безопасности и эффективности, – отмечается в сообщении.

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В конце декабря 2020 года Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее безопасной и эффективной.

А массовую вакцинацию этим препаратом Великобритания начала 4 января.

В США вакцину AstraZeneca могут одобрить в апреле 2021 года. Сейчас она там находится на третьем этапе испытаний.

Источник: EMA