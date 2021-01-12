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Факты / Мир
Людмила Богданова |

ВОЗ создала резервы вакцины от Эболы для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и три ведущие медицинские организации мира объявили о создании глобального запаса вакцин против вируса Эбола.

Препарат будет храниться в Женеве (Швейцария), его отправят для экстренного использования в любую страну после запроса.

Вакцину разработала транснациональная фармацевтическая компания Merck, Sharp & Dohme (MSD) при поддержке правительства США. Ее использование одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам, ВОЗ и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

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— Пандемия COVID-19 напоминает нам о невероятной силе вакцин, спасающих жизни от смертоносных вирусов, — сказал глава ВОЗ Тедрос Гебреесус.

Коллективная иммунизация к коронавирусу — мнение ВОЗ

Эксперт ВОЗ считает, что в 2021 году человечество не достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу. Это связано с тем, что во многих странах останутся уязвимые к вирусу лица.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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