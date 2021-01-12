Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и три ведущие медицинские организации мира объявили о создании глобального запаса вакцин против вируса Эбола.

Препарат будет храниться в Женеве (Швейцария), его отправят для экстренного использования в любую страну после запроса.

Вакцину разработала транснациональная фармацевтическая компания Merck, Sharp & Dohme (MSD) при поддержке правительства США. Ее использование одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам, ВОЗ и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Читайте: ВОЗ проведет расследование происхождения Covid-19 в Китае

— Пандемия COVID-19 напоминает нам о невероятной силе вакцин, спасающих жизни от смертоносных вирусов, — сказал глава ВОЗ Тедрос Гебреесус.

Коллективная иммунизация к коронавирусу — мнение ВОЗ

Эксперт ВОЗ считает, что в 2021 году человечество не достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу. Это связано с тем, что во многих странах останутся уязвимые к вирусу лица.