После беспорядков в Капитолии 6 января избранный президент США Джо Байден заявил, что не боится принести присягу на улице 20 января.

Об этом он сказал, выступая после второй вакцинации против Covid-19.

Байден отметил, что сейчас основное внимание уделяется привлечению к ответственности тех, кто участвовал в беспорядках под Конгрессом США.

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В Вашингтоне с 11 января по 24 января действующий президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации.

Такой шаг поможет эффективнее реагировать на возможные акции протеста. В случае чрезвычайной ситуации город сможет получить федеральное финансирование.

На инаугурации президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января, Украину официально будет представлять посол в Вашингтоне Владимир Ельченко.