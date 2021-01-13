Нидерланды продлили жесткий карантин

Власти Нидерландов продлили действие ограничительных мер по борьбе с коронавирусом Covid-19 до 9 февраля и рассматривают возможность введения комендантского часа.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

— Не думаю, что удивлю вас этим вечером, сказав, что изоляция продлена на три недели, — сказал Рютте.

Премьер обратился к группе по управлению в условиях эпидемий за советом относительно необходимости введения комендантского часа в ночное время суток.

— Комендантский час — это радикальная мера, на которую никто не надеется, — добавил Рютте.

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Всего за время эпидемии в Нидерландах выявлено более 878 тыс. случаев коронавируса, более 12 тыс. человек скончались.

Локдаун в Украине

В Украине ввели жесткий карантин с 8 до 24 января 2021 года.

Меры усилили, чтобы избежать вспышки коронавируса после зимних праздников.

Подробнее о локдауне в Украине 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: NOS