Причин для беспокойства нет: Минздрав Израиля назвал побочные эффекты вакцины Pfizer

Израиль продолжает кампанию по вакцинации своего населения от коронавируса. Министерство здравоохранения рассказало о самых распространенных побочных эффектах от вакцины Pfizer.

На боль в месте укола после прививки первой дозой вакцины пожаловались 376 граждан, в основном в возрасте от 40 до 60 лет.

Еще 113 израильтян пожаловались на слабость, 97 — на головные боли, 76 — имели легкую аллергическую реакцию, а 71 — рассказал о покраснении и воспалении в месте укола. У 51 вакцинированного были сложности с передвижением, а 7 — пожаловались на тошноту и рвоту.

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В ведомстве отметили, что побочные эффекты были ожидаемыми, поэтому причин для волнения нет.

Израиль значительно опережает другие страны мира по количеству вакцинированных людей. Вакцину от компании BioNTech/Pfizer уже получили более 1,7 млн из 9 млн жителей страны.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уверен, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии Covid-19.

Известно, что двое пожилых мужчин в возрасте 77 и 88 лет после вакцинации от коронавируса вскоре умерли. Израильские врачи уверяют, что вакцина не могла стать причиной смерти пациентов, так как они имели тяжелые сопутствующие заболевания.

Источник: Newsru.co.il.