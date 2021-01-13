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Факты / Мир
Валентина Летяк |

США изменили правила въезда для иностранцев: что должны знать украинские туристы

С 26 января вступают в силу новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в США.

Они утверждены 12 января распоряжением директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Теперь для въезда в США необходимо предоставить отрицательный тест на Covid-19, сделанный в течение трех дней до запланированного путешествия.

— Путешествующий должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждение проведения лабораторных исследований или выздоровления от Covid-19 — сообщает Посольство Украины в США.

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Кроме того, туристы должны повторно сделать тест на коронавирус на 3-5 день после прилета в США и оставаться дома в течение семи дней.

В CDC отмечают, что тестирование не может устранить все риски, однако в сочетании с самоизоляцией, ношением масок и социальным дистанцированием оно может сделать путешествия более безопасными.

Австрия изменила условия для въезда иностранцев

С 15 января Австрия меняет условия въезда для иностранцев. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо предварительно заполнить специальную анкету.

Сейчас самолеты из Вены в Киев курсируют четыре раза в неделю. Также рассматривается вариант восстановления рейсов из Вены в Одессу и Днепр.

Источник: Посольство України у США

Фото: Dreamstime

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