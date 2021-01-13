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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В Финляндии планируют создать вакцину от Covid-19 для животных

Финские специалисты собираются разработать вакцину против коронавируса для животных.

В стране хотят прививать норок и финских енотов, которые могут заражаться вирусом.

Таким образом в Финляндии планируют защитить животных, которые используются в сельском хозяйстве, меховой промышленности и живут в дикой природе.

Читайте: В Финляндии обнаружили побочную реакцию на вакцину от Covid-19

Сроки начала исследований пока не сообщаются.

Уничтожение норок в Дании

Настоящим скандалом стало массовое уничтожение норок в Дании из-за вспышки коронавируса среди них.

Животных выращивали на фермах по производству меха. После заражения вирусом их убили и сначала захоронили. Но позже животных пришлось выкопать и кремировать.

Подробнее об уничтожении норок в Дании читайте на Фактах ICTV.

Источник: FIFUR

Фото: Unsplash

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