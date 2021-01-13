В США впервые за последние 68 лет казнили женщину. Лизу Монтгомери обвинили в убийстве беременной девушки в 2007 году. Ей ввели смертельную инъекцию.

Адвокаты сообщали, что женщина имеет генетический дефект мозга. По их словам, Лиза не могла осознать случившееся. Окружной суд настаивал на слушаниях относительно вменяемости Монтгомери. Однако Верховный суд США принял решение казнить Лизу.

Казнь откладывали дважды. Первый раз процедуру назначили на 8 декабря 2020 года, но защитники женщины заболели коронавирусом. Введение смертельной инъекции оттянули на 12 января, но судья решил перенести укол и казнить Монтгомери 13 января.

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В 2004 году Монтгомери убила Мэри Джо Стиннетт. Жертва была на восьмом месяце беременности. Лиза разрезала живот Мэри и забрала ребенка, выдав его за своего. Стиннет умерла от потери крови.

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Смертная казнь в Иране

Накануне в Иране казнили трех мужчин. Их обвиняли в терроризме, убийствах, ограблениях и похищениях.

Обвиняемых арестовали еще в 2014 году, когда у них нашли большое количество взрывчатых веществ.