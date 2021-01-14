Африканский союз представил 270 миллионов доз вакцины против Covid-19 для распространения по всему континенту.

Все дозы будут использованы в этом году, обещает нынешний глава АС президент Южной Африки Сирил Рамафоса.

— Вакцины получат от трех основных поставщиков: Pfizer, AstraZeneca (через Институт сыворотки Индии) и Johnson&Johnson, — сказал президент.

Это сверх обещанных 600 миллионов доз от COVAX, но все еще недостаточно для вакцинации всего региона. Есть опасения, что более бедные страны мира будут ждать прививки гораздо дольше, чем более богатые страны.

Хотя число инфицированных и уровень смертности сравнительно ниже на большей части Африки, в некоторых регионах число случаев заболевания снова растет.

Новый вариант Covid-19 в Южной Африке вызывает особую тревогу и составляет большую часть новых случаев.

По его словам, не менее 50 миллионов доз будут доступны на решающий период с апреля по июнь 2021 года.

Вакцинация в Турции

Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции после 14 дней тестирования одобрило экстренное использование вакцины CoronaVac от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech.

Срочность такого решения объяснили тем, что население нуждается в безотлагательной вакцинации против Covid-19. Вакцинация медиков в Турции начнется уже 14 января.