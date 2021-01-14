Байден отказался ехать на инаугурацию на поезде

В день инаугурации президента США Джо Байден приедет в Вашингтон не поездом, как планировалось ранее.

Демократ хотел прибыть на церемонию на поезде из своего родного штата Делавэр, но передумал из соображений безопасности после штурма Капитолия.

Во времена своего сенаторства, в далеких 1970-х годах, Джо Байден запомнился американцам тем, что каждый вечер после работы возвращался в Делавэр на поезде.

Поездка на поезде от Делавэра в Вашингтон длится 90 минут.

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О поездках Байдена, а также теплом общении с кондукторами поездов Демократическая партия США сняла документальный фильм, который был представлен на Национальном съездов в августе 2020 года.

Именно тогда политик объявил, что планирует продолжить эту традицию и в день инаугурации.

Штурм Капитолия

После выступления Дональда Трампа массовый митинг в Вашингтоне 6 января превратился в штурм Капитолия.

Именно в тот день Конгресс должен утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США.

Во время штурма Капитолия пострадало десятки человек, а пять человек, один из которых полицейский, погибли.

Джо Байден призвал политиков перестать называть участников штурма Капитолия мятежниками, назвав их преступниками.

Воспользовавшись ситуацией, демократы предложили заранее отстранить Трампа от должности. 13 января Палата представителей США поддержала решение объявить импичмент Дональду Трампу, однако окончательное решение может принять только Сенат.

По предварительной информации, импичмент будет провален второй раз, поскольку вплоть до самой даты инаугурации Сенат будет находиться на каникулах.