2021 год может стать более тяжелым, чем 2020-й, ведь человечество может столкнуться с новыми вызовами, связанными с коронавирусом.
Трудности могут вызвать новые варианты вируса, более быстрое распространение болезни, отмечают в ВОЗ.
— Мы входим во второй год пандемии, и он может оказаться более сложным, учитывая динамику передачи вируса, — комментирует директор программы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан.
В ВОЗ прогнозируют вспышку заболеваемости после зимних праздников в некоторых странах. Эксперты призвали людей придерживаться карантинных мер.
Вакцинация от коронавируса
Эксперты ВОЗ считают, что в 2021 году в мире не удастся достичь коллективной иммунизации против коронавируса.
Хотя представители организации ожидали появление вакцины, однако отмечали, что побороть пандемию можно лишь, если люди и дальше будут придерживаться карантинных ограничений.
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Источник: ВОЗ