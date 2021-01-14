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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Второй год пандемии Covid-19 может быть сложнее, чем первый — ВОЗ

2021 год может стать более тяжелым, чем 2020-й, ведь человечество может столкнуться с новыми вызовами, связанными с коронавирусом.

Трудности могут вызвать новые варианты вируса, более быстрое распространение болезни, отмечают в ВОЗ.

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— Мы входим во второй год пандемии, и он может оказаться более сложным, учитывая динамику передачи вируса, — комментирует директор программы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан.

В ВОЗ прогнозируют вспышку заболеваемости после зимних праздников в некоторых странах. Эксперты призвали людей придерживаться карантинных мер.

Вакцинация от коронавируса

Эксперты ВОЗ считают, что в 2021 году в мире не удастся достичь коллективной иммунизации против коронавируса.

Хотя представители организации ожидали появление вакцины, однако отмечали, что побороть пандемию можно лишь, если люди и дальше будут придерживаться карантинных ограничений.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ

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