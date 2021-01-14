Китай впервые с мая 2020 зафиксировал смерть от коронавируса

Из-за коронавируса в Китае за прошедшие сутки, 13 января умер один пациент.

Об этом местным СМИ сообщили в Государственный комитет по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР. Летальный исход зафиксировали в провинции Хэбэй.

Смертей от коронавируса Китай не фиксировал с 16 мая 2020 года.

По данным платформы Worldometers, страна остается на 82 месте в мировом рейтинге распространения Covid-19.

Некоторые эксперты предположили, что причиной возможной вспышки, кроме туризма, может стать РФ, которая является соседом Китая и входит в первую пятерку в мировом рейтинге.

Недавно в Китае объявили о запрете на импорт российской рыбы из-за обнаружения в одном из портов коронавируса у пяти российских моряков.

Эксперты прогнозируют, что провинция Хэбэй может стать “следующим Уханем”. Также новые случаи продолжают фиксировать и в Пекине.

Миссия ВОЗ в Китае

Утром 14 января миссия ВОЗ прибыла в Ухань, где начнет расследование происхождения коронавируса.

Экспертов встретили сотрудники в противовирусных защитных костюмах. Перед началом работы все члены миссии ВОЗ две недели проведут на карантине.

Китай почти год отказывался от возможности провести расследование и впустить представителей ВОЗ на территорию страны.

Источник: Worldometers