Генеральный директор социальной сети Twitter прокомментировал блокировку учетной записи 45-го президента США Дональда Трампа. По словам Джека Дорси, он не гордится таким шагом, однако считает его правильным для компании.

Несмотря на это, Дорси видит в таком решении серьезные последствия для соцсети. По его мнению, блокирование — это неспособность компании способствовать здоровому диалогу. Поэтому администрация Twitter пересмотрит соблюдения своих правил и сделает политику в отношении публикаций более прозрачной.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?

— jack (@jack) January 14, 2021