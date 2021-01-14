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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Повлечет серьезные последствия: гендиректор Twitter о блокировании страницы Трампа

Генеральный директор социальной сети Twitter прокомментировал блокировку учетной записи 45-го президента США Дональда Трампа. По словам Джека Дорси, он не гордится таким шагом, однако считает его правильным для компании.

— Мы приняли решение, основываясь на информации об угрозах физической безопасности как на платформе Twitter, так и за ее пределами.

Несмотря на это, Дорси видит в таком решении серьезные последствия для соцсети. По его мнению, блокирование — это неспособность компании способствовать здоровому диалогу. Поэтому администрация Twitter пересмотрит соблюдения своих правил и сделает политику в отношении публикаций более прозрачной.

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Блокировка аккаунтов Трампа

Накануне стало известно о блокировании аккаунта Трампа в Twitter. Соцсеть заблокировала аккаунт навсегда, поскольку увидела в его сообщениях угрозы безопасности граждан. К инициативе также присоединились другие платформы, в частности Facebook.

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