Пандемия коронавируса в мире не отступает. После восьми месяцев затишья в Китае в провинции Хубэй снова сообщили о смерти пациента от этой болезни. Таких новостей из этой страны не было с 16 мая 2020 года.

Утром 14 января миссия ВОЗ прибыла в Ухань (Китай). Двух экспертов не пустили в страну из-за положительного результата на антитела IgM. Они пройдут диагностику повторно.

Остальные 13 экспертов начнут работу после двухнедельного карантина. Расследование причин эпидемии в мире, ради которого и прибыла миссия, продлится 4-5 месяцев.

Вакцинация от Covid-19

14 января Турция начала вакцинацию китайским препаратом Sinovac. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Кока привился первым.

Такой же вакциной планируют прививать и украинцев. В нашей стране, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, массовая вакцинация начнется в феврале 2021 года.

В ближайшие дни Минздрав планирует подписать договора еще с несколькими компаниями-производителями вакцин. Сейчас в министерстве согласовывают технические моменты.

Обновленные правила карантина в Украине и мире

В Германии 14 января обновили условия въезда для иностранных граждан, прибывающих из стран, где повышенный уровень заражения коронавирусом (более 200 случаев на 100 тыс. населения за неделю).

Согласно им, пассажиры должны сделать тест на Covid-19 еще до прибытия. Результаты тестирования нужно предоставить авиакомпании не ранее чем за два дня до вылета. Также иностранцы должны пройти 10 дней самоизоляции.

В Украине с 14 января 2021 года начинают штрафовать предпринимателей, которые допускают граждан в общественные места без масок.

За нарушение этого правила представителей бизнеса будут штрафовать на сумму от 3,4 до 5,1 тыс. грн (от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Количество заболевших Covid-19

По состоянию на утро четверга, 14 января, коронавирус в Украине обнаружили еще у 7 925 человек.

Общее количество случаев Covid-19 возросло до 1 138 764.

Было осуществлено более 54,2 тыс. тестирований. Последние три дня количество проведенных тестирований составляет не менее 40 тыс. В период новогодних праздников были дни, когда за сутки проводилось только 16 тыс. тестирований.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заболели уже 90,34 млн людей, не смогли справиться с болезнью 1,95 млн.

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