По состоянию на 14 января 2021 года в мире коронавирусом заразились 90 759 370 человек, 670 774 — за последние сутки. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 1 963 169 пациентов, за сутки — 15833.

Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Страны лидеры по количеству больных:

США — 22 645 757;

Индия — 10 512 093;

Бразилия — 8 195 637;

Россия — 3 471 053;

Великобритания — 3 164 055.

Країни, в яких найбільше летальних випадків:

США — 377 446;

Бразилия — 240 690;

Индия — 151 727;

Мексика — 135 682;

Италия — 79 819.

Карантин в мире

До февраля во Франции вводится общенациональный комендантский час – он будет действовать 15 дней, начиная с субботы, 16 января.

О решении правительства усилить карантин объявил вечером на пресс-коференции премьер-министр Франции Жан Кастекс. По его словам, в этот период нельзя выходить на улицу с 18.00 до 6.00.