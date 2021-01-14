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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Более 90 млн инфицированных: коронавирус в мире 14 января

По состоянию на 14 января 2021 года в мире коронавирусом заразились 90 759 370 человек, 670 774 — за последние сутки. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 1 963 169 пациентов, за сутки 15833.

Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Страны лидеры по количеству больных:

  • США — 22 645 757;
  • Индия — 10 512 093;
  • Бразилия — 8 195 637;
  • Россия — 3 471 053;
  • Великобритания — 3 164 055.
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Країни, в яких найбільше летальних випадків:

  • США — 377 446;
  • Бразилия — 240 690;
  • Индия — 151 727;
  • Мексика — 135 682;
  • Италия — 79 819.

Карантин в мире

До февраля во Франции вводится общенациональный комендантский час – он будет действовать 15 дней, начиная с субботы, 16 января.

О решении правительства усилить карантин объявил вечером на пресс-коференции премьер-министр Франции Жан Кастекс. По его словам, в этот период нельзя выходить на улицу с 18.00 до 6.00.

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