По состоянию на 14 января 2021 года в мире коронавирусом заразились 90 759 370 человек, 670 774 — за последние сутки. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 1 963 169 пациентов, за сутки — 15833.
Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.
Страны лидеры по количеству больных:
- США — 22 645 757;
- Индия — 10 512 093;
- Бразилия — 8 195 637;
- Россия — 3 471 053;
- Великобритания — 3 164 055.
Країни, в яких найбільше летальних випадків:
- США — 377 446;
- Бразилия — 240 690;
- Индия — 151 727;
- Мексика — 135 682;
- Италия — 79 819.
Карантин в мире
До февраля во Франции вводится общенациональный комендантский час – он будет действовать 15 дней, начиная с субботы, 16 января.
О решении правительства усилить карантин объявил вечером на пресс-коференции премьер-министр Франции Жан Кастекс. По его словам, в этот период нельзя выходить на улицу с 18.00 до 6.00.